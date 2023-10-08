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Воював ще з АТО: у боях з агресором загинув доброволець з Дніпропетровщини

Сьогодні 18:25
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Біля н.п. Кислівка Куп’янського району Харківської області загинув солдат ЗСУ Самохін Андрій Володимирович, 1987 р.н.

Новости Днепра про Воював ще з АТО: у боях з агресором загинув доброволець з Дніпропетровщини

Про це повідомив Голова Кам’янської РДА Олег Гапіч.

Андрій Самохін боронив Україну з 2014 року, коли брав участь в АТО/ООС.

Чоловік служив старшим навідником протитанкового взводу.

З початку повномасштабної агресії брав участь у бойових діях в Херсонській, Донецькій (Бахмут) та Харківській (Купʼянськ) областях.

У нього залишилися дружина, батьки, сестра та брат, який теж служить у лавах ЗСУ.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять Герою.

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Новости Днепра про Воював ще з АТО: у боях з агресором загинув доброволець з ДніпропетровщиниУкраїнська

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