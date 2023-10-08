В Ізраїлі внаслідок терористичної атаки ХАМАС загинуло дві громадянки України

Посольство України в Ізраїлі підтвердило загибель двох українців.

Передає повідомлення посольства Радіо Свобода.

Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв’язок із родичами, – повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Посольство нагадує, що українці які знаходяться в Ізраїлі повинні дотримуватися усіх рекомендацій місцевої влади.

Звернутися до співробітників посольства можна за номером +972 3-627-3300.

Нагадаємо, що вчора бойовики ХАМАС почали масований обстріл мирних міст та громад Ізраїля.

Сьогодні уряд Ізраїлю фактично оголосив війну ХАМАС та терористичним угрупованням у Секторі Газа.

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