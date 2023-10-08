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Мер Тернополя відреагував на ймовірне побиття мобілізованих у ТЦК

Сьогодні 14:46
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У мережі нещодавно з’явилося відео з ймовірним побиттям мобілізованих в одному ТЦК Тернополя.

Новости Днепра про Мер Тернополя відреагував на ймовірне побиття мобілізованих у ТЦК

Мер міста Сергій Надал звернувся до керівництва ТЦК у своїх соцмережах.

Є інформація, що ваші «окремі» працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для «окремих» працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими. 

Очільник міста нагадав, що під час війни кожен чоловік повинен прийти до ТЦК для оновлення своїх даних, але до людей треба ставитися гідно.

Також мер закликав усіх жителів міста доповідати про випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів. 

Доповідати треба у військову прокуратуру та у поліцію.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець вже почав перевірку по цьому відео.

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Новости Днепра про Мер Тернополя відреагував на ймовірне побиття мобілізованих у ТЦКУкраїнська Новости Днепра про Мер Тернополя відреагував на ймовірне побиття мобілізованих у ТЦКРусский

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