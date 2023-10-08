За День в Днепре произошло 4 серьезных ДТП (ФОТО)

Сегодня, по состоянию на 17 часов вечера, в Днепре произошло 4 серьезных ДТП.

На съезде с Усть-Самарского моста у автомобиля Ford отказали тормоза.

Две машины столкнулись на улице Гагарина, у Днепропетровского университета внутренних дел.

В аварию попал автомобиль Chevrolet на улице Калиновой.

На перекрестке пр. Поля и улицы Гавриленко столкнулись Renault и Opel.

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