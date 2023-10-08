За День в Днепре произошло 4 серьезных ДТП (ФОТО)

На съезде с Усть-Самарского моста у автомобиля Ford отказали тормоза.
Две машины столкнулись на улице Гагарина, у Днепропетровского университета внутренних дел.
В аварию попал автомобиль Chevrolet на улице Калиновой.
На перекрестке пр. Поля и улицы Гавриленко столкнулись Renault и Opel.
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