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Мэр Тернополя отреагировал на вероятное избиение мобилизованных в ТЦК

Сегодня 14:46
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В сети недавно появилось видео с вероятным избиением мобилизованных в одном ТЦК Тернополя.

Новости Днепра про Мэр Тернополя отреагировал на вероятное избиение мобилизованных в ТЦК

Мэр города Сергей Надал обратился к руководству ТЦК в своих соцсетях.

Есть информация, что ваши «отдельные» работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для «отдельных» работников ТЦК на корректном отношении к мобилизованным тернополянам.

Глава города напомнил, что во время войны каждый мужчина должен прийти в ТЦК для обновления своих данных, но к людям нужно относиться достойно.

Мэр призвал всех жителей города докладывать о случаях ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий.

Докладывать нужно в военную прокуратуру и полицию.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже начал проверку по этому видео.

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Новости Днепра про Мэр Тернополя отреагировал на вероятное избиение мобилизованных в ТЦКУкраїнська Новости Днепра про Мэр Тернополя отреагировал на вероятное избиение мобилизованных в ТЦКРусский

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