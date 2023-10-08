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Померла видатна співачка Ніна Матвієнко

Сьогодні 11:07
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Померла відома співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко.

Новости Днепра про Померла видатна співачка Ніна Матвієнко

Про це розповіла її донька Тоня Матвієнко на своїй сторінці в Instagram.

Причини смерті не повідомляються. 

Вона встигла зіграти в телевиставах («Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на чотири броди»), брала участь у зйомках фільмів та радіовиставах.

Особливо запам’яталися шанувальникам творчості Ніни Митрофанівни її виконання пісень “Сіла птаха”, “Чарівна скрипка” та “Ой милий мій”.

Співачці було 75 років.

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