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  • В одному з закладів громадського харчування Дніпра знайшли сальмонельоз

В одному з закладів громадського харчування Дніпра знайшли сальмонельоз

Сьогодні 13:23
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Фахівці знайшли в одному з закладів громадського харчування Дніпра сальмонельоз.

Новости Днепра про В одному з закладів громадського харчування Дніпра знайшли сальмонельоз

Як повідомляє портал Павлоград.dp.ua, про це на брифінгу розповіла головний спеціаліст за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби Маргарита Малишева.

Незадовільний стан приміщень, продукти невідомого походження, порушення режиму дезінфекції. Також у закладі не контролювали умови зберігання та якість харчів, не боролися зі шкідниками, – зазначила спеціаліст управління Держнагляду.

Після перевірки були вилучені продукти без маркування, зокрема курятину та яйця.

Закладу дали 10 днів на виправлення усіх санітарних недоліків.

Щоб уникнути таких важких інфекційних захворювань треба ретельно мити руки, вживати тільки перевірену воду та їжу, а також правильно готувати страви.

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Новости Днепра про В одному з закладів громадського харчування Дніпра знайшли сальмонельозУкраїнська

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