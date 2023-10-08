Новий друг Оушена: у Дніпрі чоловік поцупив з крамниці шматок копченого м’яса

Момент “крадіжки сторіччя” зафільмували відеокамери у магазині.
На відео помітно, що двоє хлопців щось купляли у магазині.
Коли продавчиня відвернулася, один з хлопців спритно поцупив шматок копченого м’яса з вітрини.
Друг крадія без зайвих слів розгорнувся до виходу і разом вони швидко пішли з магазину.
Чи почнуть правоохоронці пошуки фаната копченостей поки що невідомо.
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