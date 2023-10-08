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  • Новий друг Оушена: у Дніпрі чоловік поцупив з крамниці шматок копченого м’яса

Новий друг Оушена: у Дніпрі чоловік поцупив з крамниці шматок копченого м’яса

Сьогодні 12:27
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У Дніпрі на 12 кварталі чоловік вкрав кусок м'яса з крамниці.

Новости Днепра про Новий друг Оушена: у Дніпрі чоловік поцупив з крамниці шматок копченого м'яса

Момент “крадіжки сторіччя” зафільмували відеокамери у магазині.

На відео помітно, що двоє хлопців щось купляли у магазині.

Коли продавчиня відвернулася, один з хлопців спритно поцупив шматок копченого м’яса з вітрини.

Друг крадія без зайвих слів розгорнувся до виходу і разом вони швидко пішли з магазину.

Чи почнуть правоохоронці пошуки фаната копченостей поки що невідомо.

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Новости Днепра про Новий друг Оушена: у Дніпрі чоловік поцупив з крамниці шматок копченого м'ясаУкраїнська

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