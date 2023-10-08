Новый друг Оушена: в Днепре мужчина украл из магазина кусок копченого мяса

В Днепре на 12 квартале мужчина украл кусок мяса из магазина.

Момент «кражи века» запечатлели видеокамеры в магазине.

На видео заметно, что двое парней что-то покупали в магазине.

Когда продавщица отвернулась, один из ребят ловко украл кусок копченого мяса из витрины.

Друг вора без лишних слов развернулся к выходу и вместе они быстро ушли из магазина.

Начнут ли правоохранители поиски фаната копченостей пока неизвестно.

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