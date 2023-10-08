Новый друг Оушена: в Днепре мужчина украл из магазина кусок копченого мяса

Момент «кражи века» запечатлели видеокамеры в магазине.
На видео заметно, что двое парней что-то покупали в магазине.
Когда продавщица отвернулась, один из ребят ловко украл кусок копченого мяса из витрины.
Друг вора без лишних слов развернулся к выходу и вместе они быстро ушли из магазина.
Начнут ли правоохранители поиски фаната копченостей пока неизвестно.
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