СК Днепр-1 разобрался с Вересом на своем поле

СК Днепр-1 одержал третью победу подряд в УПЛ.

Подопечные Максимова обыграли на своем поле аутсайдер лиги Верес.

Счет открыл Александр Филиппов, уже на 10-й минуте технично пробивший в дальний угол.

Своё преимущество днепряне удвоили на 31-й минуте благодаря автоголу Семена Волченко.

Защитник «срезал» в свои ворота прострел Адамюка.

После победы СК Днепр-1 сравнялся по потерянным очкам с донецким Шахтером и оторвался от группы «середняков».

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