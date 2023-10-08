СК Днепр-1 разобрался с Вересом на своем поле

Подопечные Максимова обыграли на своем поле аутсайдер лиги Верес.
Счет открыл Александр Филиппов, уже на 10-й минуте технично пробивший в дальний угол.
Своё преимущество днепряне удвоили на 31-й минуте благодаря автоголу Семена Волченко.
Защитник «срезал» в свои ворота прострел Адамюка.
После победы СК Днепр-1 сравнялся по потерянным очкам с донецким Шахтером и оторвался от группы «середняков».
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