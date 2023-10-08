Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СК Днепр-1 разобрался с Вересом на своем поле

Сегодня 09:11
просмотров

СК Днепр-1 одержал третью победу подряд в УПЛ.

Новости Днепра про СК Днепр-1 разобрался с Вересом на своем поле

Подопечные Максимова обыграли на своем поле аутсайдер лиги Верес.

Счет открыл Александр Филиппов, уже на 10-й минуте технично пробивший в дальний угол.

Своё преимущество днепряне удвоили на 31-й минуте благодаря автоголу Семена Волченко.

Защитник «срезал» в свои ворота прострел Адамюка.

После победы СК Днепр-1 сравнялся по потерянным очкам с донецким Шахтером и оторвался от группы «середняков».

Читайте также:

Новости Днепра про СК Днепр-1 разобрался с Вересом на своем полеУкраїнська Новости Днепра про СК Днепр-1 разобрался с Вересом на своем полеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге мать с любовником снимала порно ролики с 3-летней дочерью
Новости Днепра
Вчера 20:04
В Кривом Роге мать с любовником снимала порно ролики с 3-летней дочерью

Жуткая история произошла в городе Кривой Рог. Родная мать снимала…

Последователь девушки в черном: в центре Днепра стоит мужчина с апельсином
Новости Днепра
Вчера 19:37
Последователь девушки в черном: в центре Днепра стоит мужчина с апельсином

В центре Днепра заметили мужчину, устроившего странный "перфоманс".

Стало известно, когда в Днепре школьники уйдут на каникулы
Новости Днепра
Вчера 18:33
Стало известно, когда в Днепре школьники уйдут на каникулы

В Днепре утвердили предварительный график каникул на 2023-2024 учебный год.

После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются бои
Новости Днепра
Вчера 16:31
После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются бои

В Израиле многочисленные жертвы после атак террористической группировки ХАМАС.

Последние новости

Погода на 8 октября: в Днепре ожидается дождь
Погода на 8 октября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
8
просмотров
В Кривом Роге мать с любовником снимала порно ролики с 3-летней дочерью
В Кривом Роге мать с любовником снимала порно ролики с 3-летней дочерью

Жуткая история произошла в городе Кривой Рог. Родная мать снимала порно видео со своей 3-летней дочерью.

Вчера 20:04
7
просмотров
Последователь девушки в черном: в центре Днепра стоит мужчина с апельсином
Последователь девушки в черном: в центре Днепра стоит мужчина с апельсином

В центре Днепра заметили мужчину, устроившего странный "перфоманс".

Вчера 19:37
6
просмотров
Стало известно, когда в Днепре школьники уйдут на каникулы
Стало известно, когда в Днепре школьники уйдут на каникулы

В Днепре утвердили предварительный график каникул на 2023-2024 учебный год.

Вчера 18:33
5
просмотров
Иран поддержал нападение ХАМАС на Израиль: «Хезболла» может открыть второй фронт
Иран поддержал нападение ХАМАС на Израиль: «Хезболла» может открыть второй фронт

В Израиле продолжаются боевые столкновения между ЦАХАЛом и ХАМАСом, ряд исламских радикальных группировок заявили о поддержке Палестины.

Вчера 17:40
5
просмотров
После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются бои
После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются бои

В Израиле многочисленные жертвы после атак террористической группировки ХАМАС.

Вчера 16:31
6
просмотров
На Днепропетровщине двое злоумышленников избивали мужчину молотком и ногами ради телефона Redmi
На Днепропетровщине двое злоумышленников избивали мужчину молотком и ногами ради телефона Redmi

Правоохранители задержали двое подозреваемых за разбой.

Вчера 16:11
9
просмотров
Помогите найти: в Кривом Роге пропала 3-летняя девочка
Помогите найти: в Кривом Роге пропала 3-летняя девочка

У Кривому Розі зникла 3-річна Валерія Руденко.

Вчера 14:55
9
просмотров
Мэр Днепра пожелал Израилю победы и напомнил, что Лавров встречался с лидерами ХАМАС
Мэр Днепра пожелал Израилю победы и напомнил, что Лавров встречался с лидерами ХАМАС

Мэр Днепра Борис Филатов пожелал Израилю победы в противостоянии с ХАМАСом.

Вчера 13:37
20
просмотров
В Днепре в ДТП пострадали три человека, среди них один ребенок
В Днепре в ДТП пострадали три человека, среди них один ребенок

В Днепре на улице Сечевых Стрельцов произошло дорожно-транспортное происшествие.

Вчера 11:56
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх