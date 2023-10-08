Помогите найти: в Днепре разыскивают 14-летнюю Юлию Шалаеву

У Дніпрі розшукують 14-річну дівчину Юлію Шалаєву.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Девушка 7 октября около 15.00 ушла из дома в Самарском районе города и до сих пор не вернулась.

Особые приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы черные по плечу, глаза карие.

Девушка была одета в серую кофту с капюшоном, белую куртку, коричневые спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефону (099) 985-75-30 или 102.

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