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Помогите найти: в Днепре разыскивают 14-летнюю Юлию Шалаеву

Сегодня 10:44
просмотров

У Дніпрі розшукують 14-річну дівчину Юлію Шалаєву.

Новости Днепра про Помогите найти: в Днепре разыскивают 14-летнюю Юлию Шалаеву

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Девушка 7 октября около 15.00 ушла из дома в Самарском районе города и до сих пор не вернулась.

Особые приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы черные по плечу, глаза карие.

Девушка была одета в серую кофту с капюшоном, белую куртку, коричневые спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефону (099) 985-75-30 или 102.

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