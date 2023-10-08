Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукують 14-річну Юлію Шалаєву

У Дніпрі розшукують 14-річну дівчину Юлію Шалаєву.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Дівчина 7 жовтня близько 15.00 пішла з дому у Самарському районі міста і досі не повернулася.

Особливі прикмети: зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся чорне по плечі, очі карі.

Дівчина була одягнена у сіру кофту с капюшоном, білу куртку, коричневі спортивні штани та чорні кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефоном (099) 985-75-30 або 102.

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