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У Дніпрі під час пожежі загинув чоловік: подробиці з’ясовуються

Сьогодні 09:27
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У Дніпрі чоловік загинув під час пожежі на вулиці Криворізьке Шосе.

Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі загинув чоловік: подробиці з'ясовуються

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа виникла у житловому будинку Чечелівського району міста Дніпро.

На місці співробітники ДСНС встановили, що горить літня кухня.

Під час гасіння рятувальники виявили чоловіка без ознак життя, 1972 року народження.

Займання ліквідували за годину, причини пожежі з’ясовуються.

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Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі загинув чоловік: подробиці з'ясовуютьсяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі загинув чоловік: подробиці з'ясовуютьсяРусский

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