Послідовник дівчини у чорному: у центрі Дніпра стоїть чоловік із апельсином

У центрі Дніпра помітили чоловіка, який влаштував дивний "перфоманс".

У центрі Дніпра помітили чоловіка, який влаштував дивний “перфоманс”.

Чоловік став посеред центральної площі міста з апельсином у руках, та приклеєним QR-кодом на куртці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха”.

Що саме символізує ця “акція” люди у коментарях так і не зрозуміли.

Багатьом дивний чоловік нагадав загадкову “дівчину у чорному”, яка майже на тому самому місці “підпирала” стовп рукою.

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