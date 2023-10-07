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  • Послідовник дівчини у чорному: у центрі Дніпра стоїть чоловік із апельсином

Послідовник дівчини у чорному: у центрі Дніпра стоїть чоловік із апельсином

Сьогодні 19:37
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У центрі Дніпра помітили чоловіка, який влаштував дивний "перфоманс". 

Новости Днепра про Послідовник дівчини у чорному: у центрі Дніпра стоїть чоловік із апельсином

У центрі Дніпра помітили чоловіка, який влаштував дивний “перфоманс”. 

Чоловік став посеред центральної площі міста з апельсином у руках, та приклеєним QR-кодом на куртці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха”.

Що саме символізує ця “акція” люди у коментарях так і не зрозуміли. 

Багатьом дивний чоловік нагадав загадкову “дівчину у чорному”, яка майже на тому самому місці “підпирала” стовп рукою.

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Новости Днепра про Послідовник дівчини у чорному: у центрі Дніпра стоїть чоловік із апельсиномУкраїнська

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