В Днепре во время пожара погиб мужчина: подробности выясняются

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар возник в жилом доме Чечеловского района города Днепр.
На месте сотрудники ГСЧС установили, что горит летняя кухня.
Во время тушения спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни, 1972 года рождения.
Возгорание ликвидировали через час, причины пожара выясняются.
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