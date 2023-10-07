Иран поддержал нападение ХАМАС на Израиль: «Хезболла» может открыть второй фронт

Сегодня советник религиозного лидера Ирана генерал Рахим Сафави заявил о полной поддержке боевиков ХАМАС.
Мы поддерживаем операцию «Наводнение Аль-Акса», которой следует гордиться и поздравляем палестинских бойцов с началом этой операции. Мы будем вместе с ними до освобождения Палестины и Иерусалима, — приводит слова советника агентство ISNA.
Открыть второй фронт может и ливанская «Хезболла». В сети уже появляются видео, с якобы колоннами ливанских войск.
Но сейчас публикуется много фейков и официального подтверждения вступления в конфликт «Хезболла» нет.
По данным портала AlarabiyaNews «Хезболла внимательно следит за ситуацией и находится в прямом контакте с руководством палестинского сопротивления».
Пока неизвестна позиция террористической группировки «Талибан». Ранее многие лидеры движения говорили о необходимости «освободить Иерусалим».
К 17 часам израильские военные вошли во все населенные пункты, ранее находившиеся под фактическим контролем ХАМАС.
Известно уже о 900 раненых израильтянах, ЦАХАЛ продолжает операцию «Железные мечи» в Секторе Газа.
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