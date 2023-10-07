После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются бои

В Израиле многочисленные жертвы после атак террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом» (МАДА).

Среди погибших есть парамедик, по предварительной информации, его расстреляли в машине.

В медицинские учреждения доставили 800 раненых военных и гражданских. Все больницы возле сектора Газа работают в усиленном режиме.

Упорные бои продолжаются в 14 населенных пунктах. ЦАХАЛ пытается отбить КПП «Эрез» и оттеснить ХАМАС обратно в Сектор Газа.

ЦАХАЛ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи» и мобилизует резервы.

Сегодня с утра ХАМАС выпустил от 2 до 5 тысяч ракет по городам Израиля.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: