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  • После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются бои

После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются бои

Сегодня 16:31
просмотров

В Израиле многочисленные жертвы после атак террористической группировки ХАМАС.

Новости Днепра про После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются бои

Об этом сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом» (МАДА).

Среди погибших есть парамедик, по предварительной информации, его расстреляли в машине.

В медицинские учреждения доставили 800 раненых военных и гражданских. Все больницы возле сектора Газа работают в усиленном режиме.

Упорные бои продолжаются в 14 населенных пунктах. ЦАХАЛ пытается отбить КПП «Эрез» и оттеснить ХАМАС обратно в Сектор Газа.

ЦАХАЛ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи» и мобилизует резервы.

Сегодня с утра ХАМАС выпустил от 2 до 5 тысяч ракет по городам Израиля.

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Новости Днепра про После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются боиУкраїнська Новости Днепра про После ударов ХАМАС в Израиле по меньшей мере 40 погибших и 800 раненых: продолжаются боиРусский

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