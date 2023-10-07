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Помогите найти: в Кривом Роге пропала 3-летняя девочка

Сегодня 14:55
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У Кривому Розі зникла 3-річна Валерія Руденко.

Новости Днепра про Помогите найти: в Кривом Роге пропала 3-летняя девочка

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, 6 октября мать забрала девочку из детского сада и ушла в неизвестном направлении.

Приметы: рост около 90 см, на вид 3 года, светлые длинные волосы. На шее есть родинка.

Была одета в разноцветную куртку с полосками, розовую кофту в белый горошек, джинсы, розовые кроссовки с бабочками.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении малолетней девушки, сообщите в отделение полиции №5 Криворожского РУП или по телефонам: 096-933-93-11, 068-888-90-74 или 102.

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