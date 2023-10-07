В Днепре в ДТП пострадали три человека, среди них один ребенок

В Днепре на улице Сечевых Стрельцов произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В результате столкновения двух легковых автомобилей Daewoo Matiz и Volkswagen Passat травмированы 3 человека, из них 1 ребенок: пассажиры Daewoo Matiz гражданка, 1986 года рождения, и ее дочь (данные устанавливаются), а также пассажирка Volkswagen Passat 1983 года рождения, — сказано сообщении.

Женщину и ребенка госпитализировали в больницу, с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Пассажирка Volkswagen Passat госпитализирована в больницу с диагнозом ушиб грудной клетки и спины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: