Іран підтримав напад ХАМАС на Ізраїль: “Хезболла” може відкрити другий фронт

В Ізраїлі продовжуються боєві зіткнення між ЦАХАЛ та ХАМАС, ряд ісламських радикальних угруповань заявили про підтримку Палестини.

Сьогодні речник релігійного лідера Ірану генерал Рахім Сафаві заявив про повну підтримку бойовиків ХАМАС.

Ми підтримуємо операцію “Повінь Аль-Акса”, якою варто пишатися та вітаємо палестинських бійців із початком цієї операції. Ми будемо разом з ними аж до визволення Палестини та Єрусалиму, – наводить слова радника агентство ISNA.

Відкрити другий фронт може і ліванська “Хезболла”. У мережі вже з’являються відео, з начебто колонами ліванських військ.

Але зараз публікується багато фейків і офіційного підтвердження вступу у конфлікт “Хезболли” немає.

За даними порталу АlarabiyaNews “Хезболла уважно слідкує за ситуацією та знаходиться у прямому контакті з керівництвом палестинського опору”.

Поки що невідома позиція терористичного угрупування “Талібан”. Раніше багато лідерів руху говорили про необхідність “звільнити Єрусалим”.

На 17 годину ізраїльскі воєнні увійшли до всіх населених пунктів, які раніше були під фактичним контролем ХАМАС.

Відомо вже про 900 поранених ізраїльтян, ЦАХАЛ продовжує операцію “Залізні мечі” у Секторі Газа.

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