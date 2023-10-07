Последователь девушки в черном: в центре Днепра стоит мужчина с апельсином

В центре Днепра заметили мужчину, устроившего странный «перфоманс».
Мужчина стал посреди центральной площади города с апельсином в руках и приклеенным QR-кодом на куртке.
Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».
Что именно символизирует эта «акция», люди в комментариях так и не поняли.
Многим странный мужчина напомнил загадочную «девушку в черном», которая почти на том же месте подпирала столб рукой.
Читайте также:
Автор:
В Днепре утвердили предварительный график каникул на 2023-2024 учебный год.
В Израиле многочисленные жертвы после атак террористической группировки ХАМАС.
Правоохранители задержали двое подозреваемых за разбой.
У Кривому Розі зникла 3-річна Валерія Руденко.
В Днепре утвердили предварительный график каникул на 2023-2024 учебный год.
В Израиле продолжаются боевые столкновения между ЦАХАЛом и ХАМАСом, ряд исламских радикальных группировок заявили о поддержке Палестины.
В Израиле многочисленные жертвы после атак террористической группировки ХАМАС.
Правоохранители задержали двое подозреваемых за разбой.
У Кривому Розі зникла 3-річна Валерія Руденко.
Мэр Днепра Борис Филатов пожелал Израилю победы в противостоянии с ХАМАСом.
В Днепре на улице Сечевых Стрельцов произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сегодня утром боевики ХАМАС начали массовый обстрел израильских городов.
Сотрудники полиции 5 октября задержали мужчину, который делал закладки наркотиков в Центральном районе города.
Продолжается террор Никопольской громады.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!