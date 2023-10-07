Последователь девушки в черном: в центре Днепра стоит мужчина с апельсином

В центре Днепра заметили мужчину, устроившего странный "перфоманс".

В центре Днепра заметили мужчину, устроившего странный «перфоманс».

Мужчина стал посреди центральной площади города с апельсином в руках и приклеенным QR-кодом на куртке.

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».

Что именно символизирует эта «акция», люди в комментариях так и не поняли.

Многим странный мужчина напомнил загадочную «девушку в черном», которая почти на том же месте подпирала столб рукой.

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