Стало известно, когда в Днепре школьники уйдут на каникулы

График может быть скорректирован из-за погодных условий или из-за обстрелов со стороны РФ.
Учебный год завершится 30 мая.
Единой схемы обучения в этом году нет, школьники учатся на очной дистанционной или смешанной форме.
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