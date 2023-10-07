Стало известно, когда в Днепре школьники уйдут на каникулы

В Днепре утвердили предварительный график каникул на 2023-2024 учебный год.

осенние: 30 октября – 7 ноября 2023 года;

зимние: 30 декабря 2023 г. – 7 января 2024 г.;

весенние: 25-31 марта 2024Отметим, что это только предварительные данные.

График может быть скорректирован из-за погодных условий или из-за обстрелов со стороны РФ.

Учебный год завершится 30 мая.

Единой схемы обучения в этом году нет, школьники учатся на очной дистанционной или смешанной форме.

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