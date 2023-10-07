Стало відомо, коли у Дніпрі школярі підуть на канікули

Відмітимо, що це лише попередні данні.
Графік може бути скорегований через погодні умови або через обстріли зі сторони РФ.
Учбовий рік завершиться 30 травня.
Єдиної схеми навчання у цьому році немає, школярі вчаться на очній дистанційній чи змішаній формі.
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