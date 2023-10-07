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Стало відомо, коли у Дніпрі школярі підуть на канікули

Сьогодні 18:33
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У Дніпрі затвердили попередній графік канікул на 2023-2024 навчальний рік.

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі школярі підуть на канікули

  • осінні: 30 жовтня – 7 листопада 2023;
  • зимові: 30 грудня 2023 – 7 січня 2024;
  • весняні: 25-31 березня 2024

Відмітимо, що це лише попередні данні. 

Графік може бути скорегований через погодні умови або через обстріли зі сторони РФ.

Учбовий рік завершиться 30 травня. 

Єдиної схеми навчання у цьому році немає, школярі вчаться на очній дистанційній чи змішаній формі. 

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Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі школярі підуть на канікулиУкраїнська

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