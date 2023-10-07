Стало відомо, коли у Дніпрі школярі підуть на канікули

У Дніпрі затвердили попередній графік канікул на 2023-2024 навчальний рік.

осінні: 30 жовтня – 7 листопада 2023;

зимові: 30 грудня 2023 – 7 січня 2024;

весняні: 25-31 березня 2024

Відмітимо, що це лише попередні данні.

Графік може бути скорегований через погодні умови або через обстріли зі сторони РФ.

Учбовий рік завершиться 30 травня.

Єдиної схеми навчання у цьому році немає, школярі вчаться на очній дистанційній чи змішаній формі.

Читайте також:

Українська

Автор: