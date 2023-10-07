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  • На Днепропетровщине двое злоумышленников избивали мужчину молотком и ногами ради телефона Redmi

На Днепропетровщине двое злоумышленников избивали мужчину молотком и ногами ради телефона Redmi

Сегодня 16:11
просмотров

Правоохранители задержали двое подозреваемых за разбой.

Новости Днепра про На Днепропетровщине двое злоумышленников избивали мужчину молотком и ногами ради телефона Redmi

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Разбойное нападение произошло в Кривом Роге, 5 октября, на территории Покровского района.

Двое нападавших били мужчину молотком, руками и ногами в лесополосе. Все ради того, чтобы завладеть телефоном потерпевшего.

Правоохранители задержали 30-летнего ранее судимого мужчину и 33-летнего жителя Кривого Рога.

Нападающим сообщили о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой).

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