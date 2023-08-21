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  • Що кажуть у поліції про дівчину в чорному, яка понад тиждень “підпирає” стовп на Європейській площі

Що кажуть у поліції про дівчину в чорному, яка понад тиждень “підпирає” стовп на Європейській площі

Сьогодні 15:17
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На Європейській площі у Дніпрі можна зустріти дівчину в чорному, яка опирається на стовп так, нібито їй зле. Вона стоїть так вже понад тиждень.

Новости Днепра про Що кажуть у поліції про дівчину в чорному, яка понад тиждень “підпирає” стовп на Європейській площі

Коли дніпряни підходять до неї, дівчина говорить, що у неї все добре, але дуже хочеться їсти – тому просить купити їй їжі у McDonald’s, який розташований поруч. За однією із версій, придбану для неї їжу вона повертає в кафе та забирає гроші.

Містяни припускають, що дівчина – шахрайка, яка у такий спосіб заробляла на довірливих людях, а насправді їй не потрібна допомога. Хтось вважає, що це соціальний експеримент, або ж дівчина робить це заради популярності. Слід зазначити, що деякі відео з нею стали вірусними в ТікТок.

З часом ситуація набрала обертів. Так, зараз дуже часто інші молоді люди приходять на Європейську площу та копіюють поведінку дівчини: так само опираються на стовп та знімають все це на відео, які потім масово публікують у соцмережах. Уже навіть були зафіксовані бійки на цьому місті – причина невідома.

А вчора з дівчиною навіть спілкувалися поліцейські. Вони перевірили її речі.

Ми звернулися за коментарем до поліції щодо цієї події.

Журналісту dnepr.info повідомили, що звернень або заяв від громадян стосовно дій цієї дівчини не надходило. До того ж вона не робить нічого протизаконного. 

Однак правоохоронці посилили патрулювання цієї місцевості, аби не допустити порушень громадського порядку. 

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Новости Днепра про Що кажуть у поліції про дівчину в чорному, яка понад тиждень “підпирає” стовп на Європейській площіУкраїнська

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