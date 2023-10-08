Умерла известная певица Нина Матвиенко

Умерла известная певица и народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Об этом рассказала ее дочь Тоня Матвиенко на своей странице в Instagram.

Причины смерти не сообщаются.

Она успела сыграть в телеспектаклях («Маруся Чурай», «Екатерина Билокур», «Разлились воды на четыре брода»), участвовала в съемках фильмов и радиоспектаклях.

Особенно запомнились поклонникам творчества Нины Митрофановны ее исполнение песен «Сіла птаха», «Чарівна скрипка» та «Ой милий мій».

Певице было 75 лет.

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