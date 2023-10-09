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Придивіться до фото: у Дніпрі поліція розшукує 15-річну дівчину

Сьогодні 07:46
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Придивіться до фото: у Дніпрі поліція розшукує 15-річну дівчину

У Дніпрі поліція розшукує 15-річну Анастасію Шпук.

8 жовтня неповнолітня дівчина вийшла з дому в Шевченківському районі міста та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, довге чорне волосся, карі очі.

Була одягнута: спортивні зелені штани, спортивна сіра кофта.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, (096) 884 83 94.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Придивіться до фото: у Дніпрі поліція розшукує 15-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про Придивіться до фото: у Дніпрі поліція розшукує 15-річну дівчинуРусский

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