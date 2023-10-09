У Жовтих Водах просять 10 мільйонів на захист від радіації: у чому річ

Нардеп Дмитро Чорний пропонує виділити 10 мільйонів гривень на захист мешканців Жовтих Вод від радіації.

Про це нардеп повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За словами Дмитра Чорного, до нього звернулася місцева влада Жовтих Вод з проханням посприяти виділенню 10 мільйонів гривень з бюджету у 2024 році на боротьбу з радіацією. Як зазначив нардеп, програма з усунення наслідків роботи “Східного ГЗК” існувала і раніше, а тепер треба просто продовжити її фінансування.

У чому проблема

“Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, який розташований у Жовтих Водах з 1950-х займається переробленням уранової руди для атомної галузі. Раніше, ще за часів СРСР, у Жовтих Водах під час будівництва житлових будинків, доріг та інших споруд використовували відходи збагаченого урану, як будівельні матеріали.

У результаті половина міста “фонила” радіацією. Останні десять років шматки забрудненого асфальту та будинки потроху зносять.

Нардеп зауважив, що радіаційна забрудненість продовжує впливати на життя місцевих мешканців. Показники смертності продовжують зростати. Найбільш поширені причини – хвороби кровообігу та новоутворення, в т.ч. онкологічні захворювання. Вони спричинені радіаційним забрудненням.

Куди підуть гроші

У коментарях запитали, а на що витратять ці кошти. Як зазначив нардеп, з початку існування програми гроші витрачали на:

1. Функціонування системи постійного моніторингу міста. 2. Приведення радіаційного фону в будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України. 3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення 4. Ремонт відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня”. 5. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном: харчування та оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку, лікувальне харчування хворих з генетичними захворюваннями. Відшкодування частини вартості медикаментів пільговим категоріям населення 6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” 7. 3абезпечення комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” медичним обладнанням і медикаментами для його повноцінного функціонування.

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