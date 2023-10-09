Підготуйтеся: у Дніпрі сьогодні відключатимуть газ та світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 9 жовтня, у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла з 08:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 9 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Також дніпровська філія ТОВ «Газмережі» сьогодні продовжить ремонтні роботи на системі газопостачання. Через це тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:
Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.
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