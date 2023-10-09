Підготуйтеся: у Дніпрі сьогодні відключатимуть газ та світло (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 9 жовтня, у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 9 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Василя Сліпака: 51;

вул. Гладкова: 37, 39;

вул. Екскаваторна: 1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 5-11, 11-А, 12, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 15-А, 15-Б, 17-25 (непарні);

вул. Звенигородська: 8;

вул. Майкопська: 1, 5, 7, 9;

вул. Пасічна: 1, 3;

вул. Уманська: 1-9, 9-А, 10-18;

вул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;

вул. Перемоги: 113Б.

Також дніпровська філія ТОВ «Газмережі» сьогодні продовжить ремонтні роботи на системі газопостачання. Через це тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:

вул. Берсенівська, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;

вул. Марії Приймаченко, 4, 2;

вул. Героїв Рятувальників, 6;

вул. Лазаряна, 2, 22;

вул. Левка Лук’яненка, 16, 18, 20, 24;

вул. Полігонна, 10-Б, 10-Д.

Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.

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