Подготовьтесь: в Днепре сегодня будут отключать газ и свет (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 9 октября, в Днепре некоторые жители останутся без света с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 9 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Василия Слипака: 51;

ул. Гладкова: 37, 39;

ул. Экскаваторная: 1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 5-11, 11-А, 12, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 15-А, 15-Б, 17-25 (нечетные);

ул. Звенигородская: 8;

ул. Майкопская: 1, 5, 7, 9;

ул. Пасечная: 1, 3;

ул. Уманская: 1-9, 9-А, 10-18;

ул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;

ул. Победы: 113Б.

Также днепровский филиал ООО «Газсети» сегодня продолжит ремонтные работы на системе газоснабжения. Поэтому временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:

ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;

ул. Марии Примаченко, 4, 2;

ул. Героев Спасателей, 6;

ул. Лазаряна, 2, 22;

ул. Левко Лукьяненко, 16, 18, 20, 24;

ул. Полигонная, 10-Б, 10-Д.

Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.

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