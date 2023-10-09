Подготовьтесь: в Днепре сегодня будут отключать газ и свет (АДРЕСА)

Сегодня, 9 октября, в Днепре некоторые жители останутся без света с 08:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 9 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Также днепровский филиал ООО «Газсети» сегодня продолжит ремонтные работы на системе газоснабжения. Поэтому временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:
Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.
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