Зимова казка у жовтні: в Україні випав перший сніг (ФОТО)

У неділю, 8 жовтня, в українських Карпатах випав перший сніг. Опади зафіксували на горі Піп Іван, де знаходиться колишня обсерваторія “Білий слон”.
Про це у Facebook повідомила Леся Чернятович.
Перший сніжок в українських Карпатах на Чорногірському хребті. 8.10.2023 р, – йдеться у повідомленні жінки.
Вона також опублікувала зимові фото і відео, зняті на горі Піп Іван.
На кадрах видно, що сніг покрив землю тонким шаром. При цьому на вершині дуже сильний вітер.
Нагадаємо, Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора – одна з найвищих вершин українських Карпат. Висота гори становить 2028,5 м. Розташована вона на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
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