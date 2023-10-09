Зимова казка у жовтні: в Україні випав перший сніг (ФОТО)

Справжня зима завітала в українські Карпати.

У неділю, 8 жовтня, в українських Карпатах випав перший сніг. Опади зафіксували на горі Піп Іван, де знаходиться колишня обсерваторія “Білий слон”.

Про це у Facebook повідомила Леся Чернятович.

Перший сніжок в українських Карпатах на Чорногірському хребті. 8.10.2023 р, – йдеться у повідомленні жінки.

Вона також опублікувала зимові фото і відео, зняті на горі Піп Іван.

На кадрах видно, що сніг покрив землю тонким шаром. При цьому на вершині дуже сильний вітер.

Нагадаємо, Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора – одна з найвищих вершин українських Карпат. Висота гори становить 2028,5 м. Розташована вона на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Читайте також:

Українська

Автор: