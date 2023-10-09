Зимняя сказка в октябре: в Украине выпал первый снег (ФОТО)

В воскресенье, 8 октября, в Карпатах выпал первый снег. Осадки зафиксировали на горе Пип Иван, где находится бывшая обсерватория «Белый слон».
Об этом в Facebook сообщила Леся Чернятович.
Первый снежок в украинских Карпатах на Черногорском хребте. 8.10.2023 г., – говорится в сообщении женщины.
Она также опубликовала зимние фото и видео, снятые на горе Пип Иван.
На кадрах видно, что снег покрыл землю тонким слоем. При этом на вершине очень сильный ветер.
Напомним, Пип Иван Черногорский или Черная Гора – одна из самых высоких вершин украинских Карпат. Высота горы составляет 2028,5 м. Расположена она на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Читайте также:
Автор:
В сети недавно появилось видео с вероятным избиением мобилизованных в…
Мы уже все и забыли о такой опасности, как коронавирус,…
Зайцева, устроившая кровавое ДТП в Харькове, написала письменный отказ от…
Вчера, 5 октября, оккупанты атаковали село Гроза Купянского района Харьковской…
Нужна ваша помощь!
Подготовьтесь!
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Полиция задокументировала обстрелы Никополя и собрала вещественные доказательства.
Возле н.п. Кисловка Купянского района Харьковской области погиб солдат ВСУ Самохин Андрей Владимирович, 1987 г.р.
Сегодня, по состоянию на 17 часов вечера, в Днепре произошло 4 серьезных ДТП.
Сегодня в Новомосковском районе водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в дерево.
Посольство Украины в Израиле подтвердило гибель двух украинцев.
В сети недавно появилось видео с вероятным избиением мобилизованных в одном ТЦК Тернополя.
Специалисты нашли в одном из заведений общепита Днепра сальмонеллез.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!