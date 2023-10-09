Зимняя сказка в октябре: в Украине выпал первый снег (ФОТО)

Настоящая зима посетила украинские Карпаты.

В воскресенье, 8 октября, в Карпатах выпал первый снег. Осадки зафиксировали на горе Пип Иван, где находится бывшая обсерватория «Белый слон».

Об этом в Facebook сообщила Леся Чернятович.

Первый снежок в украинских Карпатах на Черногорском хребте. 8.10.2023 г., – говорится в сообщении женщины.

Она также опубликовала зимние фото и видео, снятые на горе Пип Иван.

На кадрах видно, что снег покрыл землю тонким слоем. При этом на вершине очень сильный ветер.



Напомним, Пип Иван Черногорский или Черная Гора – одна из самых высоких вершин украинских Карпат. Высота горы составляет 2028,5 м. Расположена она на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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