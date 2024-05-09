В центре Днепра в машине заметили огромного питона: греется под лобовым стеклом (ФОТО)

Бывает и такое!

Сегодня в центре Днепра горожане заметили машину, в которой под лобовым стеклом лежит огромный питон.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

Где владелец авто и змеи, почему ее так оставили — неизвестно.

В комментариях под постом горожане прокомментировали эту ситуацию. Одни пишут, что это — «террариум на колесах», другие шутят, что это — «противоугонная система».

А некоторые вообще высказались очень своеобразно: «Парни, кто свою забыл в машине», «Кто жену или тещу забыл в машине».

Напомним, ранее мы писали, что людей в центре Днепра снова развлекал таинственный мужчина с головой петуха (ВИДЕО).

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