У центрі Дніпра в автівці помітили величезного пітона: гріється під лобовим склом (ФОТО)

Сьогодні у центрі Дніпра містяни помітили автівку, в якій під лобовим склом лежить величезний пітон.
Фото опублікували місцеві Telegram-канали.
Де власник авто та змії, чому її так залишили – невідомо.
У коментарях під дописом містяни прокоментували цю ситуацію. Одні пишуть, що це – “тераріум на колесах”, інші жартують, що це – “протиугінна система”.
А дехто взагалі висловився дуже своєрідно: “Хлопці, хто свою забув в машині”, “Хто дружину чи тещу забув у машині”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що людей у середмісті Дніпра знову розважав таємничий чоловік з головою півня (ВІДЕО).
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