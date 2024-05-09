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  • У центрі Дніпра в автівці помітили величезного пітона: гріється під лобовим склом (ФОТО)

У центрі Дніпра в автівці помітили величезного пітона: гріється під лобовим склом (ФОТО)

Сьогодні 14:37
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Буває і таке!

Новости Днепра про У центрі Дніпра в автівці помітили величезного пітона: гріється під лобовим склом (ФОТО)

Сьогодні у центрі Дніпра містяни помітили автівку, в якій під лобовим склом лежить величезний пітон.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

Де власник авто та змії, чому її так залишили – невідомо.

Новости Днепра про У центрі Дніпра в автівці помітили величезного пітона: гріється під лобовим склом (ФОТО)

У коментарях під дописом містяни прокоментували цю ситуацію. Одні пишуть, що це – “тераріум на колесах”, інші жартують, що це – “протиугінна система”.

Новости Днепра про У центрі Дніпра в автівці помітили величезного пітона: гріється під лобовим склом (ФОТО)

Новости Днепра про У центрі Дніпра в автівці помітили величезного пітона: гріється під лобовим склом (ФОТО)

А дехто взагалі висловився дуже своєрідно: “Хлопці, хто свою забув в машині”, “Хто дружину чи тещу забув у машині”.

Новости Днепра про У центрі Дніпра в автівці помітили величезного пітона: гріється під лобовим склом (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що людей у середмісті Дніпра знову розважав таємничий чоловік з головою півня (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У центрі Дніпра в автівці помітили величезного пітона: гріється під лобовим склом (ФОТО)Українська

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