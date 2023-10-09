Армія Ізраїлю повернула контроль над усією територією країни, — ЦАХАЛ

Армія Ізраїлю переходить до активної фази ліквідації терористів.

Збройні сили Ізраїлю відновили контроль над усіма територіями, які раніше вдалося захопити бойовикам ХАМАС.

Про це в коментарі Times of Israel повідомив спікер ЦАХАЛ, контрадмірал Даніель Хагарі.

Він наголосив, що сили оборони країни продовжують завдавати ударів по сотнях об’єктів у секторі Гази.

Далі ціллю армії Ізраїлю стануть тисячі таких цілей, – зауважив Хагарі.

Ізраїль переходить до активної фази ліквідації терористів ХАМАС.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого удару по Ізраїлю й заявили про проведення операції “Шторм Аль-Акса”. В країні оголосили стан війни. ЦАХАЛ у відповідь почав активно атакувати військові об’єкти в секторі Гази, а прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що армія країни має намір повністю знищити терористів.

Станом на 9 жовтня кількість загиблих внаслідок атаки ХАМАС зросла до 600 людей, серед них дві українки. Відомо про понад 2 тисячі поранених та понад 750 зниклих безвісти. Також ми писали, що дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян.

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