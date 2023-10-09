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  • Війна в Ізраїлі: дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян

Війна в Ізраїлі: дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян

Сьогодні 10:33
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Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли з ізраїльського міста Сдерот українського хлопчика - він отримав поранення під час нападу бойовиків.

Новости Днепра про Війна в Ізраїлі: дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу, – зазначив Ніколенко.

Зазначимо, Сдерот — невелике місто в Південному окрузі Ізраїлю, близьке до сектору Гази.  

Крім того, вдалося знайти п’ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. Натомість з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців в Ізраїлі та одного у секторі Гази, зараз її перевіряють.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни, – розповів Ніколенко.

Новости Днепра про Війна в Ізраїлі: дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадян

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого удару по Ізраїлю й заявили про проведення операції “Шторм Аль-Акса”. В країні оголосили стан війни. ЦАХАЛ у відповідь почав активно атакувати військові об’єкти в секторі Гази, а прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що армія країни має намір повністю знищити терористів.

Станом на 9 жовтня кількість загиблих внаслідок атаки ХАМАС зросла до 600 людей, серед них дві українки. Також відомо про понад 2 тисячі поранених та понад 750 зниклих безвісти.

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Новости Днепра про Війна в Ізраїлі: дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика й розшукали 5 громадянУкраїнська

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