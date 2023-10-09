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В Днепре и области объявили штормовое предупреждение: ворвется лютый ветер

Сегодня 08:30
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Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Новости Днепра про В Днепре и области объявили штормовое предупреждение: ворвется лютый ветер

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном и стихийном метеорологическом явлении: 9 октября на территории Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Прогнозируется:

9 октября: облачно с прояснениями. Ночью местами по области небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 3-8°С, днем 8-13°С, по городу ночью 4-6°С, днем 8-10°С.

10 октября: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7°С, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°С, днем 9-14°С.

11 октября: облачная погода. Без осадков. Температура ночью 0-5°С, на поверхности почвы заморозки 0-5°С, днем 10-15°С.

Берегите себя!

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