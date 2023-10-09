У Дніпрі та області оголосили штормове попередження: увірветься лютий вітер

Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне та стихійне метеорологічне явище: 9 жовтня на території Дніпропетровської області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Прогнозується:

9 жовтня: хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі місцями по області невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 3-8°С, вдень 8-13°С, по місту вночі 4-6°С, вдень 8-10°С.

10 жовтня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°С, вдень 9-14°С.

11 жовтня: малохмарна погода. Без опадів. Температура вночі 0-5°С, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С, вдень 10-15°С.

Бережіть себе!

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