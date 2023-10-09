В Днепровском районе произошел масштабный пожар: тушили более 3 часов

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня, 9 октября, на улице Криворожская поселка Николаевка Днепровского района произошел масштабный пожар на территории частного домовладения.

Там огонь охватил дрова и летнюю кухню.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:19.

Пожар локализовали в 01:19 и ликвидировали в 4:40. Огонь уничтожил конструкции крыши летней кухни и дрова. Общая площадь пожара составила 44 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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