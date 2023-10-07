Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • ХАМАС випустив 5 тисяч ракет по Ізраїлю: повідомляється про жертви серед населення

ХАМАС випустив 5 тисяч ракет по Ізраїлю: повідомляється про жертви серед населення

Сьогодні 10:41
просмотров

Сьогодні зранку бойовики ХАМАС розпочали масовий обстріл ізраїльських міст.

Новости Днепра про ХАМАС випустив 5 тисяч ракет по Ізраїлю: повідомляється про жертви серед населення

Атака триває більш ніж 4 години, відомо про жертви серед цивільного населення.

Угрупування бойовиків помічені у багатьох прикордонних містах. 

Вибухи лунають у містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів.

Прем’єр-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу скликав екстрене засідання кабміну. 

Сирени були чутні в Єрусалимі, Бейт-Шемеші, Ашкелоні та інших регіонах.

Генеральний інспектор поліції Ізраїля Кобі Шайтай заявив, що зараз бої ведуться у 21 місці.

Читайте також:

Новости Днепра про ХАМАС випустив 5 тисяч ракет по Ізраїлю: повідомляється про жертви серед населенняУкраїнська Новости Днепра про ХАМАС випустив 5 тисяч ракет по Ізраїлю: повідомляється про жертви серед населенняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ворог двічі за ніч обстрілював Нікополь – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 08:51
Ворог двічі за ніч обстрілював Нікополь – Лисак

Продовжується терор Нікопольської громади.

Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з артилерії – Лукашук
Новини Дніпра
01.10.2023 19:08
Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з артилерії – Лукашук

Дніпропетровщина сьогодні знов була під ворожим обстрілом.

У Дніпрі заклали соснову алею біля музею АТО
Новини Дніпра
01.10.2023 16:04
У Дніпрі заклали соснову алею біля музею АТО

Соснову алею у Дніпрі заклали на честь захисників і захисниць…

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками – Лисак
Новини Дніпра
01.10.2023 09:08
Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками – Лисак

Сьогодні вночі ворог атакував громади Дніпропетровщини.

Наверх