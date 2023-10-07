ХАМАС випустив 5 тисяч ракет по Ізраїлю: повідомляється про жертви серед населення

Атака триває більш ніж 4 години, відомо про жертви серед цивільного населення.
Угрупування бойовиків помічені у багатьох прикордонних містах.
Вибухи лунають у містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів.
Прем’єр-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу скликав екстрене засідання кабміну.
Сирени були чутні в Єрусалимі, Бейт-Шемеші, Ашкелоні та інших регіонах.
Генеральний інспектор поліції Ізраїля Кобі Шайтай заявив, що зараз бої ведуться у 21 місці.
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