ХАМАС випустив 5 тисяч ракет по Ізраїлю: повідомляється про жертви серед населення

Сьогодні зранку бойовики ХАМАС розпочали масовий обстріл ізраїльських міст.

Атака триває більш ніж 4 години, відомо про жертви серед цивільного населення.

Угрупування бойовиків помічені у багатьох прикордонних містах.

Вибухи лунають у містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів.

Прем’єр-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу скликав екстрене засідання кабміну.

Сирени були чутні в Єрусалимі, Бейт-Шемеші, Ашкелоні та інших регіонах.

Генеральний інспектор поліції Ізраїля Кобі Шайтай заявив, що зараз бої ведуться у 21 місці.

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