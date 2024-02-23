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  • Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться

Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться

Сегодня 11:15
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Сегодня около двух ночи россияне атаковали Днепр.

Новости Днепра про Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться

Вражеский беспилотник попал в девятиэтажный дом в АНД районе. Некоторые квартиры на верхних этажах разрушены полностью, некоторые — сильно повреждены. К сожалению, 8 человек получили травмы, двое из них — сейчас в больнице, в состоянии средней тяжести.

Спасательная операция на месте «прилета» продолжается, под завалами ищут двух человек.

Каждый, кто пострадал от обстрела, имеет право обратиться за материальной помощью в городской совет.

Об этом сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления.

Отмечается, что за подробными разъяснениями пострадавшие или их близкие могут обращаться в управление социальной защиты департамента по телефону: 068 913 46 88.

Также напомним, у кого повреждено жилье, обращайтесь сразу в администрацию района для оформления актов о повреждении/разрушении жилья. Далее с актом и пакетом документов — в департамент социальной политики, — отметили в горсовете.

Новости Днепра про Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться

Новости Днепра про Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре, кроме дома, дроны поразили резервуары с топливом.

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Новости Днепра про Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращатьсяУкраїнська Новости Днепра про Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращатьсяРусский

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