Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться

Вражеский беспилотник попал в девятиэтажный дом в АНД районе. Некоторые квартиры на верхних этажах разрушены полностью, некоторые — сильно повреждены. К сожалению, 8 человек получили травмы, двое из них — сейчас в больнице, в состоянии средней тяжести.
Спасательная операция на месте «прилета» продолжается, под завалами ищут двух человек.
Каждый, кто пострадал от обстрела, имеет право обратиться за материальной помощью в городской совет.
Об этом сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления.
Отмечается, что за подробными разъяснениями пострадавшие или их близкие могут обращаться в управление социальной защиты департамента по телефону: 068 913 46 88.
Также напомним, у кого повреждено жилье, обращайтесь сразу в администрацию района для оформления актов о повреждении/разрушении жилья. Далее с актом и пакетом документов — в департамент социальной политики, — отметили в горсовете.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре, кроме дома, дроны поразили резервуары с топливом.
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