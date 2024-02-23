Мешканці будинку, в який влучив російський БПЛА, можуть отримати матеріальну допомогу: куди звертатися

Сьогодні близько другої ночі росіяни атакували Дніпро.

Ворожий безпілотник влучив в дев’ятиповерховий будинок в АНД районі. Деякі квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент, деякі – сильно пошкоджені. На жаль, 8 людей отримали травми, двоє з них – зараз у лікарні, у стані середньої тяжкості.

Рятувальна операція на місці влучання триває, під завалами шукають двох людей.

Кожен, хто постраждав від обстрілу, має право звернутись за матеріальною допомогою до міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі органу місцевого самоврядування.

Зазначається, що за детальними роз’ясненнями постраждалі або їхні близькі можуть звертатись до управління соціального захисту департаменту за телефоном: 068 913 46 88.

Також нагадаємо, у кого пошкоджено житло, звертайтеся одразу до адміністрації району для оформлення актів про пошкодження/руйнування житла. Далі з актом та пакетом документів — до департаменту соціальної політики, – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі, крім будинку, дрони уразили резервуари з паливом.

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