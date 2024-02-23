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  • Влучання по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами шукають 2 людей, деякі квартири зруйновано вщент (ФОТО, ВІДЕО)

Влучання по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами шукають 2 людей, деякі квартири зруйновано вщент (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 09:26
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Вночі агресор атакував Дніпропетровщину БПЛА.

Новости Днепра про Влучання по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами шукають 2 людей, деякі квартири зруйновано вщент (ФОТО, ВІДЕО)

Ворожий безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок удару сталася пожежа площею 20 кв. м. Зруйновано 2 квартири на 9-му поверсі та 1 квартиру на 8-му поверсі у другому під’їзді будинку. Також пошкоджено квартиру на 7-му поверсі у другому під’їзді та на 9-му поверсі у першому під’їзді.

На жаль, травмовано 8 людей, 2 – в лікарні.

Новости Днепра про Влучання по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами шукають 2 людей, деякі квартири зруйновано вщент (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Влучання по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами шукають 2 людей, деякі квартири зруйновано вщент (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Влучання по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами шукають 2 людей, деякі квартири зруйновано вщент (ФОТО, ВІДЕО)

Зараз на місці працюють усі відповідні служби. Рятувальники проводять розбір завалів, під якими, ймовірно, перебувають дві людини.

Як повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, вирішується питання про розселення тих, хто цього потребує.

Відео ДСНС:

Нагадаємо, також 5 безпілотників знищили наші захисники: по два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському. 

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Новости Днепра про Влучання по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами шукають 2 людей, деякі квартири зруйновано вщент (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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