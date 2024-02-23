У Дніпрі просять упізнати жінку, тіло якої знайшли в метро (ФОТО 18+)

Важлива будь-яка інформація!

17 лютого у Дніпрі на станції метро «Вокзальна» виявили тіло жінки. Особу померлої досі не встановили, тому поліції потрібна допомога.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Прикмети: на вигляд 50-60 років, зріст 158 сантиметрів, середня статура, чорне коротке волосся;

Особливі прикмети: відсутні всі зуби на верхній та нижній щелепах, гіпсова пов’язка на правій руці;

Якщо ви впізнали жінку на фото чи у вас є якась інформація про неї, повідомте про це за номерами: (063) 652-11-16 чи (063) 701-35-61.

Увага!!! ФОТО 18+!!!

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