17 лютого у Дніпрі на станції метро «Вокзальна» виявили тіло жінки. Особу померлої досі не встановили, тому поліції потрібна допомога.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Прикмети: на вигляд 50-60 років, зріст 158 сантиметрів, середня статура, чорне коротке волосся;
Особливі прикмети: відсутні всі зуби на верхній та нижній щелепах, гіпсова пов’язка на правій руці;
Якщо ви впізнали жінку на фото чи у вас є якась інформація про неї, повідомте про це за номерами: (063) 652-11-16 чи (063) 701-35-61.
Увага!!! ФОТО 18+!!!
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