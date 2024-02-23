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На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

Сьогодні 07:44
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Уночі ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

5 безпілотників знищили наші захисники. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.

На жаль, є і влучання. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному будинку продовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами, – написав Лисак.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

Крім того, агресор з артилерії обстріляв Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади.

Пошкоджені 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

Оновлено: за даними поліції, у багатоповерхівці у Дніпрі внаслідок удару безпілотника на восьмому та дев’ятому поверхах вщент зруйновано три квартири, ще дві пошкоджено. Також пошкоджень зазнали автомобілі, припарковані у дворі.

Зараз на місці російського удару працюють всі служби поліції та криміналістична лабораторія. На місці розгорнуто мобільний пункт прийому звернень громадян. Аварійно-рятувальні роботи тривають. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), – зазначили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людей

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі знищили 5 безпілотників, у Дніпрі є влучання, під завалами шукають людейУкраїнська

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