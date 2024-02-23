Без паніки: на Дніпропетровщині сьогодні пролунають вибухи

Сьогодні, 23 лютого, у Кривому Розі о 13:00 та 14:00 пролунають вибухи.
Проте підстав для паніки немає – вони виробничі.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), а о 14:00 – у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав він.
Проте, будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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