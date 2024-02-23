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Де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адреси

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Новости Днепра про Де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адреси

Сьогодні, 23 лютого, у Дніпрі знову планують вимикати світло у деяких будинках.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • ж/м масив Тополя-1: 1;
  • пров. Джинчарадзе: 1, 1-Т;
  • Запорізьке шосе: 42;
  • вул. Данили Нечая: 5;
  • вул. Квартальна: 47.
  • просп. Богдана Хмельницького: 24-К, 24-М;
  • просп. Олександра Поля: 129-Б, 133, 135-Б, 137-А(непарні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адресиУкраїнська

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