Де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 23 лютого, у Дніпрі знову планують вимикати світло у деяких будинках.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

ж/м масив Тополя-1: 1;

пров. Джинчарадзе: 1, 1-Т;

Запорізьке шосе: 42;

вул. Данили Нечая: 5;

вул. Квартальна: 47.

просп. Богдана Хмельницького: 24-К, 24-М;

просп. Олександра Поля: 129-Б, 133, 135-Б, 137-А(непарні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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