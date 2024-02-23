Де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адреси

Сьогодні, 23 лютого, у Дніпрі знову планують вимикати світло у деяких будинках.
Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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