Попадание по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут 2 человек, некоторые квартиры полностью разрушены (ФОТО, ВИДЕО)

Вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. В результате удара произошел пожар площадью 20 кв. м. Разрушены 2 квартиры на 9-м этаже и 1 квартира на 8-м этаже во втором подъезде дома. Также повреждена квартира на 7-м этаже во втором подъезде и на 9-м этаже в первом подъезде.
К сожалению, травмированы 8 человек, 2 — в больнице.
Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Спасатели проводят разбор завалов, под которыми, вероятно, находятся два человека.
Как сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, решается вопрос о расселении тех, кто в этом нуждается.
Видео ГСЧС:
Напомним, также 5 беспилотников уничтожили наши защитники: по два — в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один — в Новомосковском.
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