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  • Попадание по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут 2 человек, некоторые квартиры полностью разрушены (ФОТО, ВИДЕО)

Попадание по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут 2 человек, некоторые квартиры полностью разрушены (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня 09:26
просмотров

Ночью агрессор атаковал Днепропетровскую область БПЛА.

Новости Днепра про Попадание по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут 2 человек, некоторые квартиры полностью разрушены (ФОТО, ВИДЕО)

Вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. В результате удара произошел пожар площадью 20 кв. м. Разрушены 2 квартиры на 9-м этаже и 1 квартира на 8-м этаже во втором подъезде дома. Также повреждена квартира на 7-м этаже во втором подъезде и на 9-м этаже в первом подъезде.

К сожалению, травмированы 8 человек, 2 — в больнице.

Новости Днепра про Попадание по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут 2 человек, некоторые квартиры полностью разрушены (ФОТО, ВИДЕО)

Новости Днепра про Попадание по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут 2 человек, некоторые квартиры полностью разрушены (ФОТО, ВИДЕО)

Новости Днепра про Попадание по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут 2 человек, некоторые квартиры полностью разрушены (ФОТО, ВИДЕО)

Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Спасатели проводят разбор завалов, под которыми, вероятно, находятся два человека.

Как сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, решается вопрос о расселении тех, кто в этом нуждается.

Видео ГСЧС:


Напомним, также 5 беспилотников уничтожили наши защитники: по два — в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один — в Новомосковском.

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Новости Днепра про Попадание по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут 2 человек, некоторые квартиры полностью разрушены (ФОТО, ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Попадание по многоэтажке в Днепре: под завалами ищут 2 человек, некоторые квартиры полностью разрушены (ФОТО, ВИДЕО)Русский

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