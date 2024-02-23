Горіло до ранку: у Дніпрі крім будинку дрони уразили резервуари з паливом

Крім будинку, дрони поцілили по промисловому об’єкту Дніпра у ніч на 23 лютого. Про це повідомив в ефірі “Суспільне. Спротив” перший заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Орлов.
Внаслідок нічної атаки дронами по Дніпру, відбулось влучання по промисловому об’єкту. Були пошкоджені резервуари з паливом
Шість резервуарів, чотири з них повністю знищені, два – пошкоджені. Пожежа тривала до 6:30 ранку. На щастя, там без жертв, – повідомив він.
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