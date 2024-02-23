“Думала, що десь приліт, а це все у нас сталося”: мешканці Дніпра розповіли про пережите вночі

Росіяни не знають жалю та атакують українців у їхніх домівках.

Сьогодні вночі російський дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Деякі квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент, деякі – сильно пошкоджені. На жаль, 8 людей отримали травми, двоє з них – зараз у лікарні.

Деякі мешканці цього будинку досі не оговталися від пережитого. Дніпрянка Вікторія розповідає, що після вибуху не відразу зрозуміла, що “прилетіло” у їхню багатоповерхівку.

Дитина у мене підскочила, я її одразу накрила ковдрою. Підійшла до неї та вклала, бо я одразу не зрозуміла. Думала, десь “приліт”, а це все у нас сталося, – розповіла вона.

Пані Аллу, вона – голова тутешнього ОСББ, просто викинуло з ліжка. Її квартира на 9-му поверсі – її більше немає. З руїн, що залишилися від оселі, вона вибиралася через сусідній під’їзд. Хоча втратила житло та на обличчі порізи, але найбільше переживає за сусідів. Чоловіка і жінку, яких поки не знайшли.

Прокинулася від того, що мене кудись кинуло. Усюди цегла, страшно було. Вибралися. Сусіди під завалами, знайти поки не можуть, – говорить вона.

Рятувальна операція на місці влучання триває, під завалами шукають двох людей.

Відео Дніпропетровська ОВА:

Читайте також:

Українська

Автор: