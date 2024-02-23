Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Думала, що десь приліт, а це все у нас сталося”: мешканці Дніпра розповіли про пережите вночі

“Думала, що десь приліт, а це все у нас сталося”: мешканці Дніпра розповіли про пережите вночі

Сьогодні 10:01
просмотров

Росіяни не знають жалю та атакують українців у їхніх домівках.

Новости Днепра про

Сьогодні вночі російський дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Деякі квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент, деякі – сильно пошкоджені. На жаль, 8 людей отримали травми, двоє з них – зараз у лікарні.

Деякі мешканці цього будинку досі не оговталися від пережитого. Дніпрянка Вікторія розповідає, що після вибуху не відразу зрозуміла, що “прилетіло” у їхню багатоповерхівку.

Дитина у мене підскочила, я її одразу накрила ковдрою. Підійшла до неї та вклала, бо я одразу не зрозуміла. Думала, десь “приліт”, а це все у нас сталося, – розповіла вона.

Новости Днепра про

Пані Аллу, вона – голова тутешнього ОСББ, просто викинуло з ліжка. Її квартира на 9-му поверсі – її більше немає. З руїн, що залишилися від оселі, вона вибиралася через сусідній під’їзд. Хоча втратила житло та на обличчі порізи, але найбільше переживає за сусідів. Чоловіка і жінку, яких поки не знайшли.

Прокинулася від того, що мене кудись кинуло. Усюди цегла, страшно було. Вибралися. Сусіди під завалами, знайти поки не можуть, – говорить вона.

Новости Днепра про

Рятувальна операція на місці влучання триває, під завалами шукають двох людей. 

Відео Дніпропетровська ОВА:

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Горіло до ранку: у Дніпрі крім будинку дрони уразили резервуари з паливом
Новини Дніпра
Сьогодні 10:29
Горіло до ранку: у Дніпрі крім будинку дрони уразили резервуари з паливом

Масштабну пожежу гасили до ранку.

Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 10:21
Терміново: у Дніпрі через технологічне порушення знеструмлено деякі будинки (АДРЕСИ)

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Влучання по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами шукають 2 людей, деякі квартири зруйновано вщент (ФОТО, ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 09:26
Влучання по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами шукають 2 людей, деякі квартири зруйновано вщент (ФОТО, ВІДЕО)

Вночі агресор атакував Дніпропетровщину БПЛА.

У Дніпрі просять упізнати жінку, тіло якої знайшли в метро (ФОТО 18+)
Новини Дніпра
Сьогодні 09:04
У Дніпрі просять упізнати жінку, тіло якої знайшли в метро (ФОТО 18+)

Важлива будь-яка інформація!

Наверх